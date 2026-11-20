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आगरा | एफएस ब्रांच और स्कैप माइनर की पटरी कटने से आलू की फसल के जलमग्न होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा | उन्होंने बुधवार को विकास भवन में आयोजित किसान दिवस में सिचाई विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई| उन्होंने सीडीओ अमित कुमार से टीम गठित कर जांच की मांग की | इसके साथ ही किसानों को मुआवजा देने की मांग की |

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