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VIDEO: खटीक समाज गर्जना सम्मेलन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पदाधिकारियों ने किया स्वागत

Arun Parashar

Updated Sun, 13 Sep 2026 02:39 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 02:39 PM IST







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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को आगरा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने खंदारी स्थित आरबीएस कॉलेज में आयोजित खटीक समाज गर्जना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दाैरान पदाधिकारियों ने मंच पर उनका स्वागत किया। इसके अलावा वह भाजपा नेता ओम प्रकाश चलनीवाले के आवास पर भी जाएंगे। ... और पढ़ें

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