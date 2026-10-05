{"_id":"6ac34f75d1ece634880ef5da","slug":"video-shimla-lower-bazar-tehbazari-vendors-protest-municipal-corporation-bench-dispute-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: लोअर बाजार में तहबाजारियों और नगर निगम की टीम में तकरार, बेंच लगाने का विरोध; मौके पर पुलिस तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के लोअर बाजार में तहबाजारियों और नगर निगम के बीच एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। तहबाजारियों के बैठने की जगह को खाली करवाने के बाद नगर निगम की टीम वहां बेंच लगाने के लिए पहुंची तो तहबाजारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मौके पर नगर निगम की टीम और तहबाजारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। विरोध कर रहे तहबाजारियों ने बेंच लगाने का काम रुकवा दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस कर्मियों को भी मौके पर तैनात किया गया है। तहबाजारियों का कहना है कि जिस जगह पर वे बैठकर अपना सामान बेचते हैं, वहां बेंच लगाकर उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि इससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। विरोध कर रहे तहबाजारियों का कहना है कि वे पहले से ही नगर निगम की कार्रवाई को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगातार ऐसी जगहों से हटाया जा रहा है, जहां वे लंबे समय से अपना कारोबार कर रहे हैं। तहबाजारियों ने आरोप लगाया कि इससे पहले लक्कड़ बाजार में गाड़ियां लगाकर उन्हें वहां बैठने से रोकने की स्थिति बनी थी। अब लोअर बाजार में उनकी बैठने की जगह पर बेंच लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तहबाजारियों का कहना है कि यदि उन्हें बाजार में बैठने की जगह नहीं दी जाएगी तो वे अपना सामान कहां लगाएंगे और परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे। नगर निगम की टीम बेंच लगाने की कार्रवाई शुरू करने पहुंची थी, लेकिन तहबाजारियों के विरोध के बाद काम रुक गया। तहबाजारी मौके पर ही विरोध करते रहे और अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि नगर निगम को पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। बिना व्यवस्था किए उन्हें कारोबार की जगह से हटाना उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर पुलिस भी मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम टीम और तहबाजारियों के बीच बातचीत और बहस का दौर चलता रहा। फिलहाल तहबाजारी बेंच लगाने का विरोध कर रहे हैं और काम रुका हुआ है। दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान किस तरह निकलता है, इस पर अब नजर बनी हुई है। विरोध कर रहे तहबाजारियों का कहना है कि प्रशासन और नगर निगम को शहर की व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ उनकी आजीविका का भी ध्यान रखना चाहिए। उनका कहना है कि वे अपने परिवारों का भरण-पोषण इसी छोटे कारोबार से करते हैं। तहबाजारियों का कहना है कि उन्हें हटाने के बजाय ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे बाजार में यातायात और पैदल चलने वालों की सुविधा भी बनी रहे और उनका रोजगार भी प्रभावित न हो। फिलहाल लोअर बाजार में बेंच लगाने का काम तहबाजारियों के विरोध के चलते रुक गया है और मौके पर पुलिस की मौजूदगी में स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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