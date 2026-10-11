{"_id":"6acb3deadd42601c4f0574e4","slug":"video-shimla-fog-and-cold-weather-sunday-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में बदला मौसम, रविवार को छाई धुंध; ठंड बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में रविवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। शहर में धुंध छाने के साथ ठंड बढ़ गई। मौसम में आराए इस बदलाव से लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। रविवार को शहर के आसमान में धुंध छाई रही और तापमान में ठंडक महसूस की गई। ठंड बढ़ने के चलते लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। शिमला में मौसम के इस बदले मिजाज के बीच स्थानीय लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों को ठंड का सामना करना पड़ा।

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