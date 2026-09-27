{"_id":"6ab8b24d59ec7f98510de629","slug":"video-shimla-banks-open-sunday-bank-employees-strike-september-28-30-five-day-week-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में रविवार को भी खुले बैंक, कल से तीन दिन हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में रविवार को बैंक खुले रहे, लेकिन आम दिनों के मुकाबले बैंकों में ग्राहकों की संख्या कम नजर आई। बैंक कर्मचारियों की तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल से पहले रविवार को बैंक खुले रहने के कारण कुछ लोगों ने जरूरी बैंकिंग काम निपटाए। अब 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मचारी तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में लगातार तीन दिन बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत कई अन्य मांगें बताई गई हैं। कर्मचारी लंबे समय से इन मांगों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। तीन दिन की हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज प्रभावित हो सकता है। इससे नकद लेनदेन, चेक से जुड़े काम और शाखा स्तर पर होने वाली अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को बैंक खुले होने के बावजूद आम दिनों की तुलना में ग्राहकों की संख्या कम रही। जिन लोगों को जरूरी बैंकिंग काम था, उन्होंने रविवार को ही काम निपटाने का प्रयास किया। वहीं, हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाओं पर संभावित असर को देखते हुए ग्राहकों को अपने जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी जा रही है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर को रहेगी। तीन दिनों तक कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से बैंक शाखाओं का नियमित कामकाज प्रभावित रहने की संभावना है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग, एटीएम और अन्य ऑनलाइन सेवाएं अलग-अलग बैंकों की व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध रह सकती हैं। ग्राहकों को किसी जरूरी लेनदेन से पहले अपने संबंधित बैंक की जानकारी देख लेना बेहतर रहेगा।

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