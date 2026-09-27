{"_id":"6ab8b860d28f7db7c40b2275","slug":"manali-tourism-year-round-tourist-season-3-25-lakh-vehicles-2026-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: सीजन की सीमाएं टूटीं, अब सालभर गुलजार मनाली; सितंबर तक पहुंचे 3.25 लाख पर्यटक वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कभी मनाली का पर्यटन कारोबार गर्मियों की छुट्टियों और सर्दियों में बर्फबारी के सीजन तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। मनाली में पर्यटन का दायरा बढ़ने के साथ सीजन की सीमाएं टूटती नजर आ रही हैं और सालभर पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। वीकेंड पर भी मनाली में पर्यटकों की अच्छी आमद हो रही है। इसका असर ग्रीन टैक्स बैरियर से दर्ज होने वाले पर्यटक वाहनों के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। विज्ञापन

सितंबर 2026 तक मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर से करीब 3.25 लाख पर्यटक वाहन पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2025 में पूरे साल यह संख्या करीब 2.70 लाख रही थी। यानी इस साल सितंबर तक ही पिछले पूरे साल की तुलना में करीब 55 हजार अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंच चुके हैं।

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नए पर्यटन स्थलों ने बढ़ाया ठहराव

मनाली में नए पर्यटन स्थलों के विकसित होने से अब पर्यटक सिर्फ मुख्य शहर तक सीमित नहीं रहते। हामटा पास, सोलंगनाला, अटल टनल और लाहौल घाटी पर्यटकों के पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। लाहौल में ग्राफू, कोकसर और सिस्सू जैसे पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ी है। मनाली आने वाले पर्यटक इन क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं और आसपास घूमने के कारण उनका यहां ठहराव भी बढ़ रहा है। इसका सीधा फायदा होटल, होमस्टे, टैक्सी, रेस्टोरेंट और दूसरे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को मिल रहा है।

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रोहतांग के साथ अब दूसरे विकल्प भी

रोहतांग दर्रा में वाहनों की संख्या सीमित रहने के कारण पर्यटक अब दूसरे ऊंचाई वाले क्षेत्रों का भी रुख कर रहे हैं। इससे नए पर्यटन स्थलों को विकसित होने का मौका मिला है। शिंकुला और बारालाचा भी नए पर्यटन विकल्पों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। गर्मियों के साथ सर्दियों में बर्फ देखने के लिए भी इन क्षेत्रों में पर्यटकों की दिलचस्पी बनी रहती है। इससे मनाली का पर्यटन केवल एक-दो प्रमुख स्थानों पर निर्भर नहीं रह गया है। आसपास के नए गंतव्यों ने पर्यटकों के लिए घूमने के विकल्प बढ़ा दिए हैं।

हर साल बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही

ग्रीन टैक्स बैरियर के उपलब्ध आंकड़े भी मनाली में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही की तस्वीर दिखाते हैं। वर्ष 2023 में 3,45,704 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे थे। वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 3,65,617 हो गई। हालांकि वर्ष 2025 में आपदा के कारण पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ा और पर्यटक वाहनों की संख्या घटकर करीब 2.70 लाख रह गई। अब 2026 में तस्वीर फिर बदलती दिखाई दे रही है। सितंबर तक ही करीब 3.25 लाख पर्यटक वाहन मनाली पहुंच चुके हैं। यदि साल के बाकी महीनों में भी पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है तो वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।