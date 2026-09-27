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हिमाचल: अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- चुनावी हार छिपाने के लिए लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप

Sun, 27 Sep 2026 01:01 PM IST
Ankesh Dogra एएनआई, शिमला।
एएनआई, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 27 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

Anurag Thakur Rahul Gandhi CEC Allegations Palampur Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही विस्तृत प्रेस नोट जारी कर सभी तथ्यों को स्पष्ट कर चुका है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कुछ विपक्षी नेता बिना आधार के आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने और अपनी चुनावी हार छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।

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भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर - फोटो : एएनआई

विस्तार
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मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरे मामले को लेकर विस्तृत प्रेस नोट जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर उठाए जा रहे सवालों और आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ दिया है।
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भाजपा सांसद ने राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिना ठोस आधार के आरोप लगा रहे हैं। उनके अनुसार, विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का उद्देश्य जनता को भ्रमित करना और अपनी चुनावी हार को छिपाना है।
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संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप
अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिना पर्याप्त प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी विस्तृत स्पष्टीकरण को देखने के बाद तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का जवाब
राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा की ओर से अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। अनुराग ठाकुर का कहना है कि विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण सामने रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते।
 

पालमपुर में दिया गया अनुराग ठाकुर का यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। भाजपा और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं।
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