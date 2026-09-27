हिमाचल: अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले- चुनावी हार छिपाने के लिए लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप

#WATCH | Palampur, Himachal Pradesh: On Rahul Gandhi's allegations against CEC, BJP MP Anurag Thakur says, "... The Election Commission has issued a detailed press note, making everything clear. Rahul Gandhi and some opposition leaders are trying to mislead the public and hide… pic.twitter.com/zKM4dNLHJk विज्ञापन September 27, 2026

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भाजपा सांसद ने राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिना ठोस आधार के आरोप लगा रहे हैं। उनके अनुसार, विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का उद्देश्य जनता को भ्रमित करना और अपनी चुनावी हार को छिपाना है।अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिना पर्याप्त प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी विस्तृत स्पष्टीकरण को देखने के बाद तथ्यों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा की ओर से अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। अनुराग ठाकुर का कहना है कि विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण सामने रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते।