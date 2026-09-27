हिमाचल प्रदेश: किन्नौर में बर्फबारी-बारिश से बदला मौसम, स्पीति में सीजन का पहला हिमपात; नाको-काजा मार्ग बंद

किन्नौर और स्पीति के अलावा रामपुर बुशहर, ऊपरी शिमला और कुल्लू के आउटर सिराज में भी रविवार सुबह से बारिश हो रही है। इन इलाकों में बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बदल रहे मौसम के बीच लोगों को आवाजाही के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है।मौसम खराब होने के बीच किन्नौर में सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। नाको से आगे मलिंग नाले के पास पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। पत्थरों के लगातार गिरने के कारण रिकांगपिओ से काजा जाने वाले मार्ग पर फिलहाल यातायात ठप है। मार्ग पर आवाजाही करना जोखिम भरा होने के कारण वाहनों को रोक दिया गया है। मलिंग नाले का यह हिस्सा पहले भी भूस्खलन और पत्थर गिरने के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। बारिश के बीच पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर आने की स्थिति में मार्ग खोलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।रिकांगपिओ-काजा मार्ग किन्नौर और स्पीति के बीच महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। मार्ग बंद होने से इस रास्ते से आने-जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि वे मलिंग नाले की ओर जाने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लें और पत्थर गिरने वाले संवेदनशील हिस्सों में जोखिम न उठाएं। बारिश और बर्फबारी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क की स्थिति तेजी से बदल सकती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से मार्ग सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यातायात बहाल होने की उम्मीद है।