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Hindi News ›   Video ›   Rajasthan ›   Picture becomes clear for panchayat elections in Jaipur; vote counting to take place on November 20.

जयपुर में पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ, 20 नवंबर को होगी मतगणना

Fri, 16 Oct 2026 01:53 PM IST
सोनम मिश्रा Video
Video Published by: सोनम मिश्रा Updated Fri, 16 Oct 2026 01:53 PM IST
Picture becomes clear for panchayat elections in Jaipur; vote counting to take place on November 20.
जयपुर में पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ, 20 नवंबर को होगी मतगणना
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