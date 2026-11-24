शहर में बेखौफ चोरों ने मंगलवार अलसुबह शहर की हृदयस्थली घंटाघर चौराहे पर स्थित सस्ता किराणा भंडार को निशाना बनाया। मुंह ढंककर और कंबल ओढ़कर आए पांच बदमाश दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और भारी-भरकम तिजोरी को घसीटकर बाहर ले गए। बाद में चोर तिजोरी को सापंदा रोड स्थित एक खेत में ले गए, जहां उसे तोड़कर नकदी और चांदी के सिक्के सहित कीमती सामान चोरी कर लिया। वारदात में करीब 4 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार वारदात मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पांच बदमाश कंबल ओढ़कर और मुंह ढंककर दुकान के बाहर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने शटर को खींचकर तोड़ दिया और तीन बदमाश दुकान के अंदर घुस गए। तीनों ने भारी-भरकम तिजोरी को घसीटते हुए बाहर निकाला, जहां पहले से मौजूद दो अन्य बदमाशों ने तिजोरी को मोटर साइकिल पर लादा और वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने महज छह मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया।बताया जाता है कि वारदात के दौरान आसपास काम करने वाले कुछ लोगों ने बदमाशों को देखकर शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन चोरों ने उनकी तरफ पत्थर फेंककर उन्हें भयभीत कर दिया। इसके बाद बदमाश जूनियां गेट की तरफ भाग निकले। वारदात के कुछ देर बाद चोरी गई तिजोरी सापंदा रोड पर सड़क किनारे स्थित एक खेत में टूटी-फूटी हालत में पड़ी मिली। बदमाशों ने खेत में तिजोरी तोड़कर उसमें रखी नकदी और चांदी के सिक्के निकाल लिए तथा खाली तिजोरी वहीं छोड़कर फरार हो गए।शहर के सबसे व्यस्त घंटाघर चौराहे पर पूरी रात पुलिस गश्त के बावजूद पांच बदमाशों द्वारा महज छह मिनट में तिजोरी चोरी कर ले जाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना की जानकारी मिलते ही शहर में हड़कंप मच गया। सूचना पर शहर थाना पुलिस के एएसआई सम्पतराज मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जांच-पड़ताल की। पुलिस ने बदमाशों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार चोरी गई तिजोरी बरामद कर ली गई है। वहीं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है।शहर में दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन कई मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। गौरतलब है कि 16 जून 2023 को सदर बाजार स्थित कपड़े की एक दुकान का शटर तोड़कर चोर नकदी चुरा ले गए थे। इस वारदात का पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई है। इसी प्रकार घंटाघर के समीप स्थित परचूनी सामान की एक दुकान में भी इसी तरीके से हुई चोरी का मामला अब तक अनसुलझा है। ऐसे में एक बार फिर शहर के प्रमुख चौराहे पर हुई बड़ी चोरी की वारदात ने व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।