{"_id":"6afe7d6067fa891a0403baa7","slug":"video-bridge-collapses-on-bhakra-canal-in-patiala-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"पटियाला में हादसा, भाखड़ा नहर पर पुल धंसा; दो ट्रक फंसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पटियाला में वीरवार तड़के भाखड़ा नहर पर बना लोहे का पुल अचानक धंस गया। हादसे के समय पुल से दो ट्रक गुजर रहे थे, जो पुल के टूटे हिस्से में फंस गए। इस दौरान एक ट्रक में आग लग गई और वह बुरी तरह जल गया। हादसे में बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया।

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