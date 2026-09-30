{"_id":"6abcb522f19888938e05e59b","slug":"video-ed-raid-underway-at-tdi-city-office-in-mohali-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोहाली के टीडीआई सिटी कार्यालय में ईडी की रेड जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोहाली सेक्टर-119 स्थित टीडीआई सिटी कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड बुधवार को तीसरे दिन भी जारी है। सोमवार सुबह शुरू हुई जांच के बाद से ईडी की टीम लगातार कार्यालय में मौजूद है और विभिन्न दस्तावेजों, रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कागजात की जांच कर रही है। कार्रवाई लंबी खिंचने के कारण मंगलवार देर रात अधिकारियों के लिए भोजन और सोने की व्यवस्था के लिए कार्यालय में गद्दे भी पहुंचाए गए थे। बुधवार को ईडी के और अधिकारी भी जांच में शामिल हुए।

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