पत्नी-सास से परेशान हूं: खरड़ में युवक ने दी जान, वीडियो में कहा-मेरी जिंदगी खराब कर रही थी, सजा देना

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दविंदर ने जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी निशा और सास सलोचना देवी पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने और परेशान करने के आरोप लगाए। उसने प्रशासन से दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।मृतक के भाई सोहन लाल की शिकायत पर खरड़ थाना पुलिस ने दविंदर की पत्नी निशा रानी और सास सलोचना देवी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों दविंदर से पैसे और पैतृक जमीन उनके नाम करने की मांग कर रही थीं।मौत से पहले बनाए गए वीडियो में दविंदर ने कहा कि वह अपने होश-हवास में यह कदम उठा रहा है और उसके माता-पिता का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसने अपनी पत्नी निशा का जिक्र करते हुए कहा कि उसके साथ उसका कोई फैसला नहीं हो रहा था।दविंदर ने आरोप लगाया कि पिछले छह-सात साल से उसकी जिंदगी खराब हो रही थी। वह जहां भी काम करने जाता, उसकी पत्नी वहां पहुंचकर कथित तौर पर विवाद करती थी, जिससे उसकी बदनामी होती थी। वीडियो में उसने प्रशासन से निशा और उसकी मां के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की।उसने यह भी आरोप लगाया कि दोनों अन्य लोगों को भी परेशान कर रही हैं और प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वीडियो के अंत में उसने लोगों को अलविदा कहा।दविंदर के भाई सोहन लाल ने पुलिस को बताया कि 27 सितंबर को दविंदर ने उसे फोन कर कहा था कि वह पत्नी और सास से परेशान है और अपनी जान देने जा रहा है। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। उसे केएफसी-गोपाल स्वीट्स के सामने कार में बेहोशी की हालत में पाया गया।परिजन उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 28 सितंबर को उसकी मौत हो गई।दविंदर की मौत के बाद उसके भाई की शिकायत पर खरड़ थाना पुलिस ने 29 सितंबर को उसकी पत्नी निशा रानी और सास सलोचना देवी के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले में वीडियो, शिकायत में लगाए गए आरोपों और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।