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लुधियाना के गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल 'यूह तरंग' का आयोजन किया गया। इस उत्सव के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने कविता उच्चारण और हास्य रास प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। यूथ फेस्टिवल के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कविता उच्चारण और हास्य रास जैसी प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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