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लुधियाना:फिटनेस का संदेश लेकर दौड़ेंगे 1500 से अधिक रनर्स
शहर में फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 नवंबर को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (पीएयू), लुधियाना में लुधियाना 10K रन मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन में 1500 से अधिक धावकों के भाग लेने की उम्मीद है।
इस आयोजन को लेकर रनर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में प्रतिभागी इस दौड़ में हिस्सा लेकर फिटनेस, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देंगे।
आयोजकों का उद्देश्य लोगों को शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना और युवाओं सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को खेलों एवं फिटनेस के लिए प्रेरित करना है। यह आयोजन शहर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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