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जालंधर के गांव पूरनपुर में कई एकड़ में नाड़ को लगाई आग
पंजाब में हर साल पराली को आग लगाने की कई घटनाएं सामने आई है।वही सरकार और प्रशासन की ओर से पराली को आग न लगाने की अपील समय समय पर की जाती है।लेकिन अपील के बावजूद भी उसे नजरअंदाज कर किसानों द्वारा पराली को आग लगाई जा रही है और पराली जलने से प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ने से हवा में उसका दुष्प्रभाव भी बढ़ रहा है।ऐसा हो एक मामला जालंधर के गांव पूरनपुर में देखने को मिला है जहां बीती 22 ओर 23 तारीख को पराली को आग लगाई गई और कई एकड़ जमीन पर पराली को जलाया गया।पराली को आग लगाने की इस घटना के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया है।
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