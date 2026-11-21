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चंडीगढ़ में स्पेशल फ्लोरबॉल चैंपियनशिप शुरू, देशभर के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा
स्पेशल ओलंपिक्स भारत, चंडीगढ़ के तत्वावधान में स्पेशल ओलंपिक्स भारत नेशनल फ्लोरबॉल चैंपियनशिप (मेन) 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह चैंपियनशिप 21 से 23 नवंबर तक सेक्टर-10 स्थित स्केटिंग रिंक में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप का थीम प्रेरणा इंस्पायरिंग एबिलिटीज रखा गया है। इसका उद्देश्य विशेष खिलाड़ियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और खेल भावना को मंच देना है।
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