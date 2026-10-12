{"_id":"6acc4f37baf00aafe10097e7","slug":"video-punjab-sanjhiwalta-dal-has-fielded-ks-mann-as-its-candidate-from-dharamkot-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब सांझीवालता दल ने धर्मकोट से केएस मान को बनाया उम्मीदवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां जमीनी स्तर पर शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पंजाब सांझीवालता दल ने भी चुनावी मैदान में उतरते हुए मोगा जिले के हलका धर्मकोट से के.एस. मान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कोट ईसे खां के रहने वाले के.एस. मान जो कि पिछले लंबे समय से नशे, भ्रष्टाचार और रेत माफिया के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। पंजाब सांझीवालता दल की ओर से उन्हें धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद क्षेत्र की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है।आज कोट ईसे खां स्थित एक निजी पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नौजवान और गांव के लोग , समर्थक कार्यक्रम में पहुंचे तथा के.एस. मान को अपना समर्थन दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलका धर्मकोट में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं।

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