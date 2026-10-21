{"_id":"6ad8666816be6cd99b05ddec","slug":"video-punjab-roadways-employees-go-on-strike-in-ferozepur-passengers-face-inconvenience-as-buses-remain-off-the-road-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज मुलाजिमों की हड़ताल, बसें बंद होने से यात्री परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज मुलाजिमों की हड़ताल, बसें बंद होने से यात्री परेशान
फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज के मुलाजिमों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें पूरी करने की आवाज उठाई। हड़ताल के कारण बसों का परिचालन बंद रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बसें नहीं चलने से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पंजाब सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।