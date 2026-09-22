{"_id":"6ab24905fe7f4827b5056856","slug":"video-police-produced-amritpal-singh-mahiro-in-moga-court-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा अदालत में अमृतपाल सिंह महिरो को पुलिस ने किया पेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव महिरो निवासी और बठिंडा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ ‘कमल भाभी’ हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह महिरो को मंगलवार को थाना मेहिना पुलिस ने मोगा अदालत में पेश किया। जानकारी के मुताबिक, साल 2024 में अमृतपाल सिंह महिरो के खिलाफ सोशल मीडिया पर गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले की सुनवाई के सिलसिले में मंगलवार को पुलिस ने उसे मोगा अदालत में पेश किया। अदालत में 6 अक्टूबर को पेश होगा।

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