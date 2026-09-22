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Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Former MLA Ravinder Brahmpura joins Aam Aadmi Party CM Bhagwant Mann welcomes Punjab election

माझा में मजबूत हुई आप: पूर्व विधायक रविंदर ब्रह्मपुरा आम आदमी पार्टी में शामिल, सीएम मान ने किया स्वागत

Tue, 22 Sep 2026 03:02 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 22 Sep 2026 03:02 PM IST
सार

रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा एक जाने-माने राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा पूर्व सांसद रह चुके हैं। इस कदम को आगामी चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Former MLA Ravinder Brahmpura joins Aam Aadmi Party CM Bhagwant Mann welcomes Punjab election
आप में शामिल हुए पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंजाब के माझा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी (आप) को आज बड़ी मजबूती मिली है। पूर्व सांसद रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा के पुत्र और पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ कई अन्य प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी 'आप' परिवार का हिस्सा बने।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी नए सदस्यों का सम्मान किया। उन्होंने औपचारिक रूप से उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा के पार्टी में आने से माझा क्षेत्र में 'आप' की पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है।  
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रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा के साथ कंवरदीप सिंह ब्रह्मपुरा, अमरीक सिंह सरपंच, हरजिंदर सिंह बादशाह और बलबीर सिंह बल्ली निदेशक भी पार्टी में शामिल हुए। जतिंदर सिंह कैरों, फतेह और ब्लॉक समिति सदस्य परमिंदर सिंह कैरों ने भी सदस्यता ली। गुरभेज सिंह कैरों, लवप्रीत सिंह कैरों, बलजिंदर सिंह गोहलवड़, गौरवदीप सिंह खैरा, जगमीत हुंदल और गुरप्रीत सिंह भी 'आप' परिवार का हिस्सा बने।
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