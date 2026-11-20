{"_id":"6affcaeb7dc40e0703020f12","slug":"video-police-gear-up-ahead-of-assembly-elections-in-faridkot-conduct-checks-at-midnight-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने कसी कमर, आधी रात को चेकिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पंजाब पुलिस ने अभी से सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की रात्रिकालीन निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए फरीदकोट रेंज की आईजी निलांबरी जगदले बीती आधी रात को खुद सड़कों पर उतरीं और जिले में विभिन्न स्थानों पर पुलिस नाकों, पीसीआर पार्टियों तथा थानों की औचक जांच की। आईजी ने पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था परखने के साथ उन्हें संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पीसीआर टीमों को गश्त के दौरान सक्रिय रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान थाना सदर सहित अन्य थानों की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया गया। आईजी निलांबरी जगदले ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर प्रत्येक जिले में पुलिस इलेक्शन सेल गठित कर लिया गया है। आगामी चुनावों को देखते हुए पुलिस की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले से सतर्क रहना है। इसके लिए नाकाबंदी, रात्रिकालीन गश्त और औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।

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