{"_id":"6aa66894c0b25a57fb0f4dd1","slug":"video-ishan-cancer-care-foundation-organized-an-eye-check-up-camp-in-zira-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर: जीरा में ईशान कैंसर केयर फाउंडेशन ने लगाया आंखों का चेकअप कैंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में ईशान कैंसर केयर फाउंडेशन की ओर से आंखों का मुफ्त चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में करीब 600 लोगों की आंखों की जांच की गई। जांच के बाद जरूरतमंद लोगों को चश्मे और दवाएं निशुल्क दी गईं। फाउंडेशन के संचालक सतीश जनेजा ने बताया कि उनके 19 वर्षीय बेटे ईशान की कैंसर बीमारी के कारण मौत हो गई थी। बेटे की याद में उन्होंने ईशान कैंसर केयर फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से जरूरतमंद और बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद की जाती है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन की ओर से लगाया गया यह चौथा आंखों का चेकअप कैंप था।

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