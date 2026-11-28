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फरीदकोट में अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे पर मंडवाला मोड़ के नजदीक दो ट्रालों के बीच हुई टक्कर में एक ट्राले का चालक घायल हो गया। घायल की पहचान जेठा राम (46) पुत्र भंवरलाल, निवासी बीकानेर (राजस्थान) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, फरीदकोट की तरफ से आ रहा धान की फूंक से भरा एक ट्राला मंडवाला मोड़ के पास स्थित ढाबे के नजदीक सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान फरीदकोट से लुधियाना की ओर जा रहा दूसरा ट्राला उससे टकरा गया। हादसे की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज एएसआई अंग्रेज सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायल चालक को प्राथमिक सहायता देने के बाद गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदकोट में भर्ती करवाया। एएसआई ने बताया कि घायल की हालत ठीक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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