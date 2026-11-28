{"_id":"6b0a8b95e1f8196fb201e63d","slug":"video-in-faridkot-one-trailer-collided-with-another-that-was-parked-on-the-road-the-driver-a-resident-of-bikaner-sustained-serious-injuries-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में सड़क पर खड़े ट्राले से टकराया दूसरा ट्राला, बीकानेर निवासी चालक गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरीदकोट में सड़क पर खड़े ट्राले से टकराया दूसरा ट्राला, बीकानेर निवासी चालक गंभीर घायल
फरीदकोट में अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे पर मंडवाला मोड़ के नजदीक दो ट्रालों के बीच हुई टक्कर में एक ट्राले का चालक घायल हो गया। घायल की पहचान जेठा राम (46) पुत्र भंवरलाल, निवासी बीकानेर (राजस्थान) के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, फरीदकोट की तरफ से आ रहा धान की फूंक से भरा एक ट्राला मंडवाला मोड़ के पास स्थित ढाबे के नजदीक सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान फरीदकोट से लुधियाना की ओर जा रहा दूसरा ट्राला उससे टकरा गया। हादसे की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज एएसआई अंग्रेज सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायल चालक को प्राथमिक सहायता देने के बाद गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदकोट में भर्ती करवाया। एएसआई ने बताया कि घायल की हालत ठीक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।