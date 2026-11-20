{"_id":"6affcaf2e0d2614e5200c97d","slug":"video-ig-of-faridkot-range-neelambari-jagdale-conducted-a-surprise-inspection-in-moga-late-at-night-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"आईजी फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदाले ने देर रात मोगा में की अचानक चेकिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईजी फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदाले ने देर रात की मोगा में अचानक चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न थानों का निरीक्षण करने के साथ-साथ पीसीआर और रात के समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की भी जांच की तथा उन्हें ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता और सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इस मौके पर मोगा के एसएसपी सरताज सिंह चाहल सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर थाने के चेकिंग की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रात के समय पुलिस गश्त को प्रभावी बनाया जाए और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता के साथ काम करने की निर्देश दिया मीडिया से बातचीत करते हुए फरीदकोट रेंज की आईजी नीलांबरी जगदाले ने बताया कि नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत जिले के विभिन्न थानों की चेकिंग की जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं और रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब के कुछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। इसी कड़ी में मोगा जिले में भी सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा जा सके।

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