{"_id":"6b0111e669530a14290c2bbe","slug":"video-food-items-were-being-prepared-amidst-filth-at-the-jeera-bus-stand-the-shopkeeper-was-issued-a-fine-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जीरा बस स्टैंड पर गंदगी में तैयार हो रही थी खाद्य सामग्री, दुकानदार का चालान काटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जीरा बस स्टैंड पर खाने-पीने की दुकानों और कैंटीनों की औचक जांच की। चेकिंग के दौरान एक दुकान में सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली। जमे हुए आलुओं से तैयार पैटीज गंदगी भरे माहौल में रखी हुई थीं, जबकि खाद्य सामग्री की सफाई और स्टोरेज के प्रबंध भी संतोषजनक नहीं पाए गए। दुकान में रखा फ्रिज गंदा था और नियमों के अनुरूप न होने वाला रंगीन सॉस मौके पर नष्ट करवाया गया। बस स्टैंड के साथ लगती ड्रिंक्स कैंटीन में भी सफाई संबंधी कमियां मिलीं। विभाग ने संबंधित दुकानदार का चालान काटकर साफ-सफाई सुधारने और खाद्य सामग्री को सुरक्षित तरीके से तैयार व स्टोर करने के निर्देश दिए। वहीं, सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील तैयार करने वाले रसोई कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी हिदायतें जारी की गई हैं। खाना बनाते समय कांच की चूड़ियां, नोज पिन और अन्य ऐसे गहने पहनने पर रोक लगाने को कहा गया है, जिनसे भोजन दूषित होने का खतरा हो। कांच टूटने पर उसके टुकड़े भोजन में गिर सकते हैं, जिससे बच्चों को गंभीर चोट लग सकती है। नेल पॉलिश लगाने से भी परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रमुखों व मिड-डे-मील इंचार्जों को कर्मचारियों के नाखून छोटे व साफ रखने, साबुन से हाथ धोने, एप्रन-कैप पहनने तथा रसोई व बर्तनों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और औचक जांच जारी रहेगी।

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