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During a ticket-checking drive in the Ferozepur Railway Division, 24,434 passengers were caught traveling without tickets, and fines totaling ₹2.17 crore were collected.
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फिरोजपुर रेल डिवीजन में टिकट चेकिंग अभियान के दौरान 24,434 यात्री बिना टिकट पकड़े, 2.17 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला
ट्रेनों में बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर रोक लगाने के लिए रेलवे की ओर से टिकट चेकिंग अभियान शुरू किया। अगस्त माह में मंडल के टिकट चेकिंग दल ने ट्रेनों में जांच के दौरान कुल 24,434 यात्रियों को बिना टिकट अथवा अनियमित यात्रा करते हुए पकड़ा। इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 2.17 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व वसूल किया गया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बसंत कुमार ने बताया कि वैध यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाना तथा अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाना टिकट जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य है। नियमित जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण वैध यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ बनाए रखने और यात्रियों को गंदगी न फैलाने के प्रति जागरूक करने के लिए मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर नियमित जांच भी की जा रही है। अगस्त माह के दौरान स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वाले 166 यात्रियों के खिलाफ एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनसे 69 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।
मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने कहा कि फिरोजपुर मंडल में टिकट चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें और रेलवे परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।
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