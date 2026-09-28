गुरुहरसहाए के लखमीरपुरा में घर पर हमला, तोड़फोड़ का आरोप

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गुरुहरसहाए के गांव लखमीरपुरा में कुछ आरोपियों द्वारा एक घर पर हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित राज सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और घर में घुसकर सामान की तोड़फोड़ की। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में पीड़ित ने थाना गुरुहरसहाए पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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