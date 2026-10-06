{"_id":"6ac48804dfaf86661605ee2f","slug":"video-bikram-majithia-attacks-government-following-high-court-order-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिक्रम मजीठिया का सरकार पर हमला, बोले- सीबीआई जांच में सामने आएगा पूरा सच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ईडी की ओर से पंजाब पुलिस को भेजे गए पत्रों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मजीठिया ने हाईकोर्ट के आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि ईडी की ओर से पंजाब के डीजीपी को भेजे गए तीन पत्रों के बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस की कार्रवाई और कथित देरी की भी अब सीबीआई जांच करेगी। मजीठिया ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मामले को दबाने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया। ये आरोप मजीठिया के हैं, जिनकी जांच अब सीबीआई द्वारा की जानी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण, नितिन गोहल और अन्य लोगों से जुड़े कथित लेन-देन, तबादलों, पोस्टिंग, टेंडर और लाइसेंस से संबंधित आरोपों का भी उल्लेख किया। ईडी ने अपने पत्रों में इन मामलों को लेकर आरोप लगाए थे, जबकि संबंधित पक्षों की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। मजीठिया ने कहा कि अब जांच एजेंसी को यह देखना होगा कि ईडी के पत्रों पर पंजाब पुलिस ने क्या कार्रवाई की, निर्णय किस स्तर पर लिए गए और एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई। उन्होंने कहा कि जांच में दस्तावेज और साक्ष्य सामने आने के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए मजीठिया ने सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर भी सवाल उठाए। वहीं, उन्होंने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देते हुए पार्टी को एकजुट रखने की सलाह दी। मजीठिया ने नशे और कथित अवैध खनन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा।

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