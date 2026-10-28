शिवपुरी में गूंजे बधाई गीत: बागेश्वर सरकार की कथा में रामलला जन्मोत्सव, पूर्व मंत्री इमरती देवी भी जमकर झूमीं

जिले के करैरा नगर में आयोजित बागेश्वर सरकार की सात दिवसीय श्रीराम कथा में भगवान श्रीरामलला का प्राकट्योत्सव धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। कथा के चौथे दिन भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर पूरा कथा पंडाल बधाई गीतों से गूंज उठा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीराम के जयकारे लगाते हुए भक्ति में झूमते नजर आए। वहीं प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी भी श्रीराम कथा में शामिल हुईं और भगवान श्रीराम के प्राकट्योत्सव के बधाई गीतों पर श्रद्धालुओं के साथ झूमती दिखाई दीं।बता दें कि करैरा नगर में बागेश्वर सरकार की सात दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के चौथे दिन भगवान श्रीरामलला के प्राकट्योत्सव का विशेष आयोजन किया गया। भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए कथा पंडाल को भक्ति और उत्साह के माहौल में सजाया गया। जैसे ही भगवान श्रीराम के प्राकट्य का प्रसंग आया, पूरा कथा स्थल बधाई गीतों से गूंज उठा। बागेश्वर सरकार द्वारा गाए जा रहे बधाई गीतों पर श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के इस प्रसंग ने कथा पंडाल में मौजूद भक्तों को भाव-विभोर कर दिया।श्रीराम कथा के चौथे दिन पूर्व मंत्री इमरती देवी भी कथा स्थल पहुंचीं। उन्होंने व्यासपीठ पर विराजमान बागेश्वर सरकार से आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धापूर्वक श्रीराम कथा का श्रवण किया। भगवान श्रीरामलला के प्राकट्योत्सव के दौरान बागेश्वर सरकार द्वारा गाए जा रहे बधाई गीतों पर इमरती देवी भी श्रद्धालुओं के साथ झूमती नजर आईं। उनके साथ कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भी भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव की खुशियां मनाते दिखाई दिए।भगवान श्रीराम के प्राकट्योत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कथा के चौथे दिन की समापन आरती में भी सहभागिता की। करैरा में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी और बधाई गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।