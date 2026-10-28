बाबा बागेश्वर: धीरेंद्र शास्त्री बोले- हमने तो करवा चौथ का नया नाम 'खसम पूजन दिवस' रख लिया, बाबा ने दी ये सीख

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मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा नगर में इन दिनों बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सात दिवसीय श्रीराम कथा चल रही है। 24 से 30 अक्टूबर तक चलने वाली इस कथा के दौरान 26 अक्टूबर को 'सीधी बात' सेशन में एक समर्थक ने करवा चौथ के व्रत को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया, जिस पर बाबा का मजेदार और तंजिया अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।