सेहत से खिलवाड़: भोपाल में सात क्विंटल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त, त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी कार्रवाई करते हुए सात क्विंटल से अधिक एनालॉग पनीर जब्त किया। मुरैना से ट्रेन के माध्यम से लाया गया यह प्रतिबंधित पनीर दिवाली के त्योहार से ठीक पहले बाजार में खपाने की तैयारी थी। अधिकारियों ने मंगलवार रात दो बजे छापा मारकर 2.5 लाख रुपये मूल्य का पनीर बरामद किया। विभागीय टीम ने बिल्टी और बिल के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में तीन माह पहले लगे प्रतिबंध के बाद यह पहला बड़ा मामला सामने आया है।