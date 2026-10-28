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सिंगरौली में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रेलर की टक्कर से एक की मौत, दो गंभीर घायल, ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम

Wed, 28 Oct 2026 03:45 PM IST
सिंगरौली ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगरौली Published by: सिंगरौली ब्यूरो Updated Wed, 28 Oct 2026 03:45 PM IST
सार

मोरवा-अनपरा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जो मुआवजे और आर्थिक सहायता के आश्वासन के बाद खुला।

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Singrauli: One Dead, Two Seriously Injured in Crash; Villagers Lift Highway Block After Assurance
ग्रामीणों ने किया चक्काजाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरवा-अनपरा मार्ग पर मंगलवार रात खनहना में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। देर रात निरीक्षक डॉ ज्ञानेंद्र सिंह व तहसीलदार अभिषेक यादव के आश्वासन के बाद जाम खुल सका और आवागमन बहाल हुआ।

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मृतक के परिजन चतरी निवासी लखपति यादव ने मोरवा पुलिस को बताया कि उनके बड़े पिता रामलल्लू यादव पिता स्व. अमरोल यादव उम्र 35 वर्ष पीटासी स्थित पेट्रोल पंप पर काम करते थे। देर रात उनके भतीजे सूरज कुमार यादव ने फोन पर सूचना दी कि खनहना में रामलल्लू यादव का एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद वह खनहना पहुंचे। जहां उन्होंने देखा कि दुर्घटना में रामलल्लू यादव के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी मौत हो गई और उनका शव सड़क किनारे पड़ा था। लखपति यादव ने पुलिस बताया कि किसी अज्ञात ट्रेलर चालक ने हादसे को अंजाम दिया है।
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उनके साथ बाइक पर मौजूद राजकुमार रजक पिता शोभनाथ रजक उम्र 26 वर्ष और करण कुमार रजक पिता कमला प्रसाद रजक उम्र 20 वर्ष दोनों निवासी खनहना भी गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को उपचार के लिए नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जयंत भेजा गया। जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए देर रात करीब 12 बजे वाराणसी रेफर कर दिया गया।
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घटना से नाराज ग्रामीणों ने एनएच मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मोरवा निरीक्षक डॉ ज्ञानेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। देर रात तक पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी रही। इसके बाद तहसीलदार अभिषेक यादव भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को उचित मुआवजा एवं रेड क्रॉस सोसाइटी से आर्थिक मदद भी दिलवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त कराया जा सका। पुलिस ने मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात ट्रेलर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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