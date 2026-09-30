सीहोर: टाइगर की लगातार मौजूदगी से मचा हड़कंप, वन विभाग ने सतर्क रहने के लिए कराई मुनादी,अकेले जंगल जाने पर रोक

जिले के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में हिंसक वन्य प्राणी की लगातार मौजूदगी की सूचनाओं से लोगों की चिंता बढ़ गई है। एक दिन पहले शाहगंज क्षेत्र में हाईवे पर टाइगर दिखाई देने की सूचना के बाद अब जहांगीरपुरा में बकरी के शिकार और धवोटी-धामनखेड़ा मार्ग पर हिंसक वन्य प्राणी दिखाई देने की खबर सामने आई है। लगातार घटनाओं के बाद वन विभाग ने प्रभावित गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।बीती रात जहांगीरपुरा क्षेत्र में एक हिंसक वन्य प्राणी ने ग्रामीण के मवेशी पर हमला कर दिया। हमले में बकरी की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन क्षेत्र से लगे इलाकों में लोगों को अकेले बाहर निकलने और जंगल की ओर जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। इसी बीच धवोटी से धामनखेड़ा जाने वाले मार्ग पर भी मंगलवार को हिंसक वन्य प्राणी दिखाई देने की सूचना सामने आई है। इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को कोनाझिर और कालापहाड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहे वन्य प्राणी की पहचान और वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि वन विभाग की ओर से अभी नहीं की गई है।बता दें कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण, कर्मचारी और शिक्षक आवागमन करते हैं। ऐसे में ड्यूटी पर जाने वाले शिक्षकों और अन्य लोगों को रास्ते में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ग्रामीणों से कहा गया है कि सुनसान और वन क्षेत्र से गुजरने वाले रास्तों पर अनावश्यक रूप से रुकने या अकेले जाने से बचें। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क किया। मुनादी के जरिए बताया गया कि वन क्षेत्र में हिंसक वन्य प्राणी की मौजूदगी की संभावना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अकेले जंगल की ओर न जाए और अपने पालतू मवेशियों को भी वन क्षेत्र में चरने के लिए न भेजे।वन विभाग ने ग्रामीणों को वन्य प्राणी के नजदीक जाने को लेकर विशेष चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि यदि कहीं हिंसक वन्य प्राणी दिखाई देता है तो उसका फोटो या वीडियो बनाने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में वन्य प्राणी आक्रामक हो सकता है और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। डिप्टी रेंजर विजय कसौटिया ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वन्य प्राणी दिखाई देने की स्थिति में तत्काल वन विभाग को सूचना दी जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हर वीडियो या दावे को सच मानकर भय का माहौल बनाने से भी बचने की अपील की गई है।उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले शाहगंज क्षेत्र में हाईवे पर टाइगर घूमता हुआ दिखाई देने की सूचना सामने आई थी। इसके बाद जहांगीरपुरा में बकरी के शिकार और धवोटी-धामनखेड़ा मार्ग पर हिंसक वन्य प्राणी दिखाई देने की खबर ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है। लगातार सामने आ रही सूचनाओं के बीच वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी करने के साथ ग्रामीणों को सतर्क करने में जुटी है। वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि टीम लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। विभाग ने किसी भी वन्य प्राणी की मौजूदगी की सूचना तत्काल विभाग को देने की अपील की है।