मध्यप्रदेश: भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की गला रेतकर हत्या, दो दिन पहले रखा नौकर गायब

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रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरजनगर में रहने वाले रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि अधिकारी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, राकेश अग्रवाल के घर पर दो दिन पहले ही एक नौकर को काम पर रखा गया था। घटना के बाद से वह नौकर गायब है। इसी वजह से शुरुआती जांच में पुलिस का शक उस पर जा रहा है। हालांकि, अभी पुलिस की ओर से उसके हत्या में शामिल होने की पुष्टि नहीं की गई है।