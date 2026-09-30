इंदौर : चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्टोरेट जाने से रोका तो धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत इंदौर में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय के पहले ही बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया।

विज्ञापन

इससे नाराज कांग्रेसी पुलिस अधिकारियों से बहस करने लगे और बैरिकेड लांघने की कोशिश की। चार थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात था। पुलिसकर्मियों ने भी कांग्रेसियों को बैरिकेड नहीं हटाने दिए। इसके बाद कांग्रेस नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और 'वोट चोरों, गद्दी छोड़ो' के नारे लगाने लगे।

कांग्रेस कार्यकर्ता हरसिद्धि मंदिर पर दोपहर 12 बजे एकत्र हुए। वे पैदल मार्च के रूप में कलेक्टर कार्यालय की तरफ बढ़े, लेकिन बैरिकेड लगे होने के कारण वे कलेक्टर कार्यालय नहीं पहुंच पाए और फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने ही प्रदर्शन करने लगे। कुछ कांग्रेसियों ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जला दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

यातायात हुआ बाधित

इसके बाद एक और पुतला कांग्रेस कार्यकर्ता लेकर आए तो पुलिस ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वे उसे छुड़ा नहीं पाए। पुतले को कांग्रेस नेताओं ने जूतों की माला पहनाई और नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं की मांग थी कि ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए।

प्रदर्शन के कारण कलेक्टर कार्यालय से मोती तबेला की तरफ आने-जाने वाला ट्रैफिक बाधित हुआ। बैरिकेड लगे होने के कारण वाहन एक मार्ग से नहीं जा पा रहे थे। ट्रैफिक को दूसरे मार्ग पर डायवर्ट किया गया, लेकिन वहां वाहन गुत्थम-गुत्था हो गए।