सीहोर: गंज कॉलोनी में आधी रात हाई-वोल्टेज हंगामा, आईसर चुराने पहुंचे चोर की भीड़ ने ली खबर; फिर पुलिस को सौंपा

सीहोर शहर की गंज कॉलोनी स्थित फॉरेस्ट कॉलोनी इलाके में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब खड़े आईसर वाहन को चोरी कर ले जाने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने घेरकर पकड़ लिया। संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगते ही नागरिकों ने सतर्कता दिखाई और आरोपी को मौके से भागने का मौका नहीं दिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।जानकारी के अनुसार फॉरेस्ट कॉलोनी क्षेत्र में एक आईसर वाहन खड़ा था। देर रात आरोपी कथित तौर पर वाहन का ताला तोड़कर उसे चोरी कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे में चल रही गतिविधियों के बीच वाहन से हुई आहट और संदिग्ध हलचल ने आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद लोगों ने बाहर निकलकर स्थिति को समझा।स्थानीय लोगों को जब वाहन चोरी की कोशिश का अंदेशा हुआ तो उन्होंने तत्काल आसपास के लोगों को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर कई नागरिक एकत्र हो गए। लोगों की भीड़ बढ़ती देख आरोपी ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन नागरिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।बताया जा रहा है कि आरोपी ने मौके से बच निकलने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों की मुस्तैदी के कारण उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। नागरिकों ने उसे पकड़कर काबू में किया। घटना के बाद मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।घटना के बाद स्थानीय नागरिक पकड़े गए आरोपी को पुलिस के पास लेकर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वाहन चोरी की इस कोशिश के पीछे अकेला आरोपी था या उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे।वारदात की कोशिश सामने आने के बाद गंज कॉलोनी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में खड़े भारी वाहन को निशाना बनाने की कोशिश गंभीर मामला है। लोगों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।कोतवाली थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने बताया कि मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते वाहन चोरी की कोशिश समय रहते नाकाम हो गई।