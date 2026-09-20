फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Over 15 DSPs could face demotion; PHQ to scrutinize records of 250 officers.

पदोन्नति पर फिर जांच: 15 से ज्यादा डीएसपी हो सकते हैं पदावनत, पीएचक्यू खंगालेगा 250 अफसरों के रिकॉर्ड

Sun, 20 Sep 2026 07:22 AM IST
भोपाल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: भोपाल ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 07:22 AM IST
सार

मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी पदोन्नति की दोबारा समीक्षा की तैयारी है। करीब 250 अधिकारियों के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। समान नाम से प्रमोशन पाने वाले तीन अफसर समेत अन्य अधिकारी जांच के दायरे में हैं। 15 से अधिक पदावनति की संभावना है।

 

विज्ञापन
Over 15 DSPs could face demotion; PHQ to scrutinize records of 250 officers.
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्य प्रदेश पुलिस में लंबे इंतजार के बाद हुई पदोन्नतियों के बीच अब डीएसपी स्तर पर भी पात्रता की दोबारा जांच की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के जरिए निरीक्षक से डीएसपी बनाए गए करीब 250 अधिकारियों के रिकॉर्ड फिर से खंगाले जाएंगे। प्रारंभिक जांच में सामने आई पात्रता संबंधी गड़बड़ियों के आधार पर 15 से अधिक डीएसपी के पदावनत होने की संभावना जताई जा रही है। यदि पद रिक्त होते हैं तो पात्र निरीक्षकों को डीएसपी बनने का अवसर मिल सकता है।

विज्ञापन

समान नाम के कारण सूची में शामिल हुए तीन अफसर
रिव्यू डीपीसी की जरूरत सामने आने की एक वजह पदोन्नति सूची में हुई पहचान संबंधी गड़बड़ी भी बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, तीन ऐसे अधिकारी सामने आए हैं, जो समान नाम के कारण पदोन्नति सूची में शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, जबकि कुछ अन्य निर्धारित पदोन्नति शर्तें पूरी नहीं करते हैं। संबंधित इकाइयों से मिली जानकारी के आधार पर इन मामलों की अब दोबारा समीक्षा की जा रही है।

विज्ञापन

पुलिस मुख्यालय ने मांगी थी पूरी जानकारी
डीएसपी पद पर पदोन्नति के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित इकाइयों से अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच, विभागीय दंड, न्यायालयीन प्रकरण और अन्य पात्रता संबंधी जानकारी मांगी थी। इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिनमें पदोन्नति की पात्रता पर पुनर्विचार की जरूरत महसूस हुई। अब रिव्यू डीपीसी के जरिए संबंधित अधिकारियों के रिकॉर्ड की दोबारा जांच किए जाने की तैयारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: भूजल का ऐसा दोहन देख सरकार सख्त, होटल, मॉल और बोरिंग वालों पर कसने जा रहा है शिकंजा

पहले भी निरस्त हो चुकी हैं 150 से ज्यादा पदोन्नतियां
पुलिस मुख्यालय इससे पहले भी विभिन्न संवर्गों की पदोन्नतियों की समीक्षा कर चुका है। विभागीय जांच, दंड, न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य पात्रता संबंधी कारणों से 150 से अधिक उप निरीक्षकों और निरीक्षकों की पदोन्नतियां निरस्त की जा चुकी हैं। हाल की एक समीक्षा में 83 उप निरीक्षकों और 78 निरीक्षकों की पदोन्नति निरस्त किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी।

410 डीएसपी पद, 113 पद पदोन्नति कोटे में रिक्त
पुलिस विभाग में डीएसपी स्तर पर पदोन्नति के लिए 410 पद निर्धारित बताए गए हैं। जुलाई में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से पहले करीब 297 पदों पर कार्यवाहक डीएसपी पदस्थ थे, जबकि 113 पद पदोन्नति कोटे में रिक्त बताए गए थे। अब रिव्यू डीपीसी में यदि कुछ पदोन्नतियां निरस्त होती हैं तो इन रिक्तियों पर पात्र निरीक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिल सकता है।

हालांकि, फिलहाल 15 से अधिक डीएसपी के पदावनत होने की स्थिति अंतिम नहीं है। रिव्यू डीपीसी में अधिकारियों की पात्रता, विभागीय जांच, दंड, न्यायालयीन मामलों और अन्य निर्धारित शर्तों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने डीएसपी पद पर बने रहते हैं और कितने अधिकारियों की पदोन्नति में बदलाव होता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed