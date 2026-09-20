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मध्यप्रदेश: गांधी सागर में आज नई मादा चीता की एंट्री, कूनो में चार शावकों के जन्म से देश में कुनबा 56

Sun, 20 Sep 2026 09:33 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 20 Sep 2026 09:33 AM IST
सार

गांधी सागर अभयारण्य में रविवार को बोत्सवाना की मादा चीता CCB-2 को शिफ्ट किया जाएगा। सीएम मोहन यादव बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB-2 को गांधी सागर के निर्धारित बाड़े में रिलीज करेंगे। इधर कूनो में KGP12 के चार शावकों को जन्म देने से भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है।

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Gandhi Sagar Gets New Female Cheetah as India's Cheetah Count Rises to 56 After Four Cubs Born
भारत में चीता देखने कहां जाएं - फोटो : Instagram

विस्तार
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मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के बीच रविवार को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में एक और मादा चीता को बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम करीब 3.30 से 4 बजे के बीच बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB-2 को गांधी सागर के निर्धारित बाड़े में रिलीज करेंगे। इसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर ले जाया जाएगा। गांधी सागर में फिलहाल दो नर और एक मादा चीता मौजूद हैं। मौजूदा मादा चीता करीब एक वर्ष से यहां है, लेकिन अब तक उसके प्रजनन की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में दूसरी मादा चीता को गांधी सागर भेजे जाने से यहां चीतों के प्रजनन और आबादी बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है।
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कूनो में चार शावकों की नई किलकारी
इसी बीच कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने 18 सितंबर को चार शावकों को जन्म दिया है। इससे भारत में जीवित चीतों की संख्या 52 से बढ़कर 56 हो गई है। इनमें भारत में जन्मे चीतों की संख्या अब 36 हो गई है। चार नए शावकों के जन्म के बाद कूनो में चीतों की संख्या 53 हो गई है, जबकि गांधी सागर में तीन चीते हैं। इस तरह मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के तहत कुल 56 चीते मौजूद हैं। 
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चार साल में पुनर्स्थापना से प्रजनन तक पहुंचा प्रोजेक्ट
भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए आठ चीतों के साथ हुई थी। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए। इसके बाद फरवरी 2026 में बोत्सवाना से नौ चीतों को भारत लाया गया। इन अंतरराष्ट्रीय पुनर्स्थापना प्रयासों के साथ भारत में चीतों के प्रजनन से नई पीढ़ी भी तैयार हुई है। KGP12 द्वारा चार शावकों को जन्म देना इसी क्रम की नई कड़ी है। प्रोजेक्ट चीता अब केवल दूसरे देशों से चीते लाकर बसाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में उनके प्रजनन और नई पीढ़ी के संरक्षण का चरण भी आगे बढ़ रहा है।

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एल्टन की सेहत पर पारदर्शिता की मांग
उधर, वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने कूनो के चीता एल्टन के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि एल्टन कुछ दिन पहले गंभीर स्थिति में था। उन्होंने कूनो प्रबंधन से उसकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।

 
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