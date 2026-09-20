मध्यप्रदेश: गांधी सागर में आज नई मादा चीता की एंट्री, कूनो में चार शावकों के जन्म से देश में कुनबा 56

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मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के बीच रविवार को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में एक और मादा चीता को बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम करीब 3.30 से 4 बजे के बीच बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB-2 को गांधी सागर के निर्धारित बाड़े में रिलीज करेंगे। इसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर ले जाया जाएगा। गांधी सागर में फिलहाल दो नर और एक मादा चीता मौजूद हैं। मौजूदा मादा चीता करीब एक वर्ष से यहां है, लेकिन अब तक उसके प्रजनन की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में दूसरी मादा चीता को गांधी सागर भेजे जाने से यहां चीतों के प्रजनन और आबादी बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है।