विदाई से पहले फिर सक्रिय होगा मानसून: एमपी में अगले 4 दिन बारिश, जाने प्रदेश के किस शहर मे ज्यादा रहेगा असर

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मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई का समय नजदीक है, लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी थमी नहीं हैं। उत्तर अंडमान सागर में बन रहे निम्न दाब क्षेत्र के असर से प्रदेश में अगले चार दिन मौसम बदला रह सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है।मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा के अनुसार, नए सिस्टम की दिशा और उसकी तीव्रता से प्रदेश में बारिश की स्थिति तय होगी। फिलहाल 23 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि मौसम तंत्र मजबूत हुआ तो मौसम के पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है।