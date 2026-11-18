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स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में हर दिन औसतन 135 लोग जानवरों के हमलों का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनमें से केवल कुत्तों के हमलों की बात करें तो औसतन हर दिन 121 लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इन सभी घटनाओं में 759 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इस तरह अस्पताल पहुंचना प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करता है।आंकड़ों के अनुसार, कुत्तों के बाद सबसे अधिक मामले बिल्ली के काटने के सामने आए हैं। पूरे महीने में 252 लोगों को बिल्ली ने काटा, जिनमें 109 पुरुष, 96 महिलाएं और 47 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा चूहे के काटने के 118 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 68 पुरुष, 35 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। बंदर के काटने के 45 मामले भी सामने आए, जिनमें 27 पुरुष, 12 महिलाएं और 6 बच्चे प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त अन्य जानवरों के काटने के 9 मामले भी दर्ज किए गए हैं।एक महीने की अवधि में 759 बच्चों का जानवरों के काटने के बाद अस्पताल पहुंचना बेहद डरावना है। ये आंकड़े यह साबित करते हैं कि आवारा जानवरों का आतंक अब बच्चों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में फॉलोअप के आंकड़े शून्य दर्ज किए गए हैं। आवारा कुत्तों की रोकथाम, उनकी नसबंदी और बच्चों की सुरक्षा के मामले में संबंधित विभागों की सक्रियता नदारद दिखती है।