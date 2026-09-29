खंडवा में आपसी रंजिश का खूनी अंत: गैंगवार में युवक की मौत के बाद तनाव, फरार आरोपियों पर लगेंगी हत्या की धाराएं

खंडवा में दो परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई के दौरान हुई गैंगवार में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीन अन्य घायलों में से एक की हालत गंभीर है, जिसे इंदौर रैफर किया गया है। घटना सोमवार देर रात नए बस स्टैंड क्षेत्र की है।घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के दो-दो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। साथ ही दोनों पक्षों की ओर से छह-छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी दौरान मंगलवार देर शाम एक युवक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।खंडवा सीएसपी अभिनव बारंगे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को थाना पदम नगर क्षेत्र में बस स्टैंड के पास झगड़े की सूचना मिली थी। इसमें दो परिवारों के बीच विवाद हुआ था। मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी दौरान एक परिवार का घायल युवक किशन गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है और जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।सीएसपी ने बताया कि सोमवार को हुई इस घटना में दोनों पक्षों से दो-दो लोग घायल हुए थे। इनमें से एक पक्ष के एक घायल की मंगलवार को मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या से जुड़ी धाराएं बढ़ाई जाएंगी।पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में घटना की वजह दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश सामने आई है। दोनों परिवारों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहा है और यह रंजिश वर्ष 2011 से चली आ रही है।