ओंकारेश्वर: कलशाभिषेक महोत्सव में गूंजे भक्ति के स्वर, निमाड़ के स्वर साधकों का हुआ सम्मान

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तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के समीप मोरटक्का में धर्म, भक्ति, संगीत और समाजसेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। मोरटक्का स्थित ओंकारबाग जैन धर्मशाला में भादव सुदी पूर्णिमा एवं वीर निर्वाण के पावन अवसर पर कासलीवाल स्मृति स्वर साधना सम्मान समारोह का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। सवा सौ वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा के क्रम में आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में समाजजन, धर्मप्रेमी नागरिक और गणमान्य अतिथि शामिल हुए।