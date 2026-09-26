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खंडवा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा: गहरे तालाब में डूबे 5 युवक, तीन को बचाया गया; दो सगे भाइयों की मौत

Sat, 26 Sep 2026 08:01 AM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 08:01 AM IST
सार

खंडवा के नहालदा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पांच युवक 40 फीट गहरे पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने तीन युवकों को बचा लिया, जबकि दो सगे भाइयों की मौत हो गई। प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और सहायता राशि की घोषणा की।

 

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Major tragedy during Ganesh Visarjan in Khandwa 5 youths drowned in a deep pond news in hindi
खंडवा में गणेश विसर्जन का जश्न मातम में बदला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से सटे ग्राम नहालदा में शुक्रवार देर शाम गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां अवैध गिट्टी खदान से बने करीब 40 फीट गहरे पानी के गड्ढे में प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे पांच युवक डूब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई।

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मृतकों की पहचान विश्वास पठत (17) और लक्ष्य पठत (16), पिता जय सिंग पठत के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, होमगार्ड और ओंकारेश्वर से आई प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव पानी से बाहर निकाले गए। जिला प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नहालदा ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगी हुई है। प्रशासन की ओर से गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए एक चिन्हित स्थान पर व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद कुछ युवक दूसरे ऐसे तालाब में चले गए, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर विसर्जन के लिए नहीं किया जाता है। यह तालाब काफी गहरा था, जिसके कारण हादसा हो गया।

कलेक्टर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, होमगार्ड और ओंकारेश्वर से आई प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम शामिल रही। खंडवा विधायक ने भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की, जबकि खंडवा एसडीएम मौके पर मौजूद रहे।

उन्होंने बताया कि दोनों शवों को निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। शासन की ओर से आरबीसी 6-4 के तहत नियमानुसार पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।

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