कटनी: ज्वैलरी शोरूम में 10 करोड़ की बड़ी चोरी, दीवार में छेद कर घुसे चोर; गैस कटर और सिलेंडर छोड़कर फरार

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में शातिर चोरों ने एक ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के बरगवां इलाके की है, जहां चोरों ने शोरूम की पिछली दीवार में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक, चोर सुबह करीब 4:30 बजे किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वैलरी शोरूम में पीछे की दीवार में छेद करके दाखिल हुए। इसके बाद सुबह करीब 7 बजे तक हीरे, सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक, रोज की तरह जब शोरूम के कर्मचारियों ने दुकान खोली तो अंदर सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। कर्मचारियों ने तत्काल शोरूम संचालक मोहन बजाज और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा, एएसपी कमल मौर्य, डीएसपी अनिमेष द्विवेदी, रत्नेश मिश्रा समेत पांच थानों के प्रभारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से जांच शुरू की गई।



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शोरूम संचालक मोहन बजाज के मुताबिक, शोरूम में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अलग-अलग शिफ्ट में सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं। घटना के वक्त हूटर भी बजा था। उन्होंने बताया कि शोरूम में पहले से करीब 12 से 15 करोड़ रुपये के हीरे और सोने के जेवरात मौजूद थे।

वहीं, कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र के बरगवां स्थित किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वैलरी शोरूम में चोरों ने सेंधमारी कर करीब 10 करोड़ रुपये के जेवरात चोरी किए हैं। वारदात सुबह करीब 4 से 7 बजे के बीच हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच विशेष टीमें गठित कर रवाना की गई हैं। पुलिस की टीमें सक्रियता से जांच में जुटी हैं।

एसपी के मुताबिक, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को घटनास्थल से कुछ साक्ष्य मिले हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। आशंका है कि इस वारदात को किसी बड़े गिरोह ने अंजाम दिया है। घटनास्थल के आसपास तलाशी के दौरान गैस कटर, छोटा गैस सिलेंडर और दीवार में छेद करने के औजार समेत कई सामान बरामद किए गए हैं।

इस बड़ी चोरी के बाद माधवनगर पुलिस की गश्त और कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। किसना ज्वैलरी शोरूम माधवनगर थाने से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। ऐसे में थाने के इतने करीब करीब 10 करोड़ रुपये की चोरी की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। पुलिस का मानना है कि वारदात को किसी बाहरी गिरोह ने अंजाम दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है।