कटनी: 16 करोड़ की चोरी का झारखंड कनेक्शन, आईजी बोले- छह से सात शातिर बदमाश शामिल; तीन राज्यों में फैली टीम

मध्यप्रदेश के कटनी में किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वैलरी शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात हुई इस वारदात में करीब 15 से 16 करोड़ रुपये के जेवरात चोरी होने का अनुमान है। अब इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के करीब 6 से 7 शातिर बदमाशों के शामिल होने के संकेत मिले हैं। पुलिस की जांच के तार झारखंड के साहिबगंज तक पहुंचे हैं, जबकि बिहार के दानापुर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुलिस टीम स्थानीय पुलिस के समन्वय से जांच कर रही है।

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