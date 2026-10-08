दमोह: आनू में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, हत्या की आशंका पर भड़के परिजन, चक्काजाम किया

दमोह-हिंडोरिया मार्ग पर आनू गांव के पास बुधवार रात हुए सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हादसे में चौपरा तिगड्डा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 21 वर्षीय अजय उर्फ तुलसी पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने दुर्घटना के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर करीब एक घंटे तक सड़क पर प्रदर्शन किया।मृतक के बड़े पिता लालजू पटेल ने आरोप लगाया कि अजय को जानबूझकर ट्रैक्टर से टक्कर मारकर उसकी हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि अजय ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था और बुधवार रात आनू से चोपरा स्थित अपने घर लौट रहा था।परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वे संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचे तो उन्हें तलवार लेकर धमकाया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक जानबूझकर टक्कर मारने या हत्या किए जाने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आरोपों को भी जांच में शामिल किया गया है। हादसे में घायल घटेरा निवासी मनोज अहिरवार ने बताया कि वे अपने साथी ईश्वर दास के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर उनकी बाइक से आकर भिड़ गई। हादसे में वे दोनों भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को ऑटो की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया।हादसे की सूचना मिलते ही हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर और बांदकपुर चौकी प्रभारी बीएस हजारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी, ट्रैक्टर जब्ती और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बुधवार रात करीब आठ बजे एसडीएम सौरभ गंधर्व भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई तथा पात्रता के अनुसार मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया।पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। आरोपी चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमों को रवाना किया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि मामले में मर्ग कायम किया गया है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रैक्टर की टक्कर जानबूझकर मारी गई थी या यह सड़क हादसा था, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हादसे में मृत अजय के शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। जिला अस्पताल में घायल मनोज और ईश्वर दास का उपचार जारी है।