दमोह: मतदाता सूची विवाद पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, डेढ़ घंटे चला ड्रामा, पुतला दहन पर पुलिस से खींचतान

मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और SIR के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन मंगलवार रात दमोह में भी देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानक पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल चौराहे और आंबेडकर चौक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान की स्थिति भी बनी।प्रदर्शन की सूचना पहले से होने के कारण पुलिस प्रशासन ने अस्पताल चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। सीएसपी एचआर पांडे के साथ कोतवाली पुलिस का बल मौके पर मौजूद रहा। आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड को भी पहले से तैनात किया गया था।कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाने का प्रयास किया। एक पुतला जलाए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अन्य पुतलों को कार्यकर्ताओं से अधजला छीन लिया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। इस दौरान पुतला छीनने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ देर खींचतान हुई और पानी की बौछार के कारण मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन करीब डेढ़ घंटे तक चला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, गृहमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। अस्पताल चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बीच कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया।कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानक पटेल ने कहा कि कांग्रेस न्याय और मताधिकार की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर देशभर में विरोध कर रही है। उनके अनुसार राहुल गांधी भी इसी मुद्दे को उठा रहे थे और उनकी हिरासत के विरोध में दमोह में पुतला दहन किया गया।महिला अध्यक्ष रजनी ठाकुर ने कहा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा SIR के नाम पर देश भर में 13 करोड़ 70 लाख से अधिक वोटरों को वंचित किया गया है। दिल्ली में भी प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को रोका गया, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया। अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमों से डरने वाले नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी 60 से अधिक मुकदमे दर्ज है, हम भी मुकदमा लड़ेंगे।कांग्रेस नेता नितिन मिश्रा ने कहा कि पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव के जरिए वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। इसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर दमोह में प्रदर्शन किया गया।सीएसपी एचआर पांडे ने बताया कि पुलिस को कांग्रेस नेताओं के अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन करने और पुतला जलाने की जानकारी मिली थी। इसके चलते पुलिस बल और फायर ब्रिगेड को पहले से तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि कुछ घास के टुकड़े जलाने का प्रयास किया गया, जिन्हें तत्काल बुझा दिया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए प्रदर्शन समाप्त कराया।मंगलवार को दिल्ली में भी विपक्षी नेताओं ने SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च किया था। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की, जबकि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची संशोधन को लेकर अलग पक्ष रखा गया है।