बैतूल: फुटपाथ की दुकान पर रुके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कुम्हार से खरीदे दीये; बाजार में ही दे दिया बड़ा संदेश

दीपावली पर बाजार से खरीदारी करने से पहले यह जरूर सोचें कि सामान कहां बना है और आपकी खरीदारी से किसके घर में खुशियां आ सकती हैं। भारतीय कारीगरों और स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की यह अपील भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने की।



दीपावली की खरीदारी करने बैतूल के बाजार पहुंचे हेमंत खंडेलवाल ने स्थानीय दुकानदारों और कुम्हारों से मिट्टी के दीये तथा मां लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदी। उन्होंने खरीदारी का भुगतान ऑनलाइन किया और छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने का संदेश भी दिया।



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स्थानीय कारीगरों की खरीदारी से रोशन होंगे घर

खंडेलवाल ने कहा कि दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का अवसर भी है। बाजार से सामान खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे किसने बनाया है। यदि हम भारतीय कारीगरों के बनाए उत्पाद खरीदते हैं, तो हमारी छोटी-सी खरीदारी उनके परिवार की खुशियों का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हार, मूर्तिकार और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी हमारे सहयोग की उम्मीद करते हैं। विदेशी सामान के बजाय स्वदेशी उत्पाद खरीदने से देश का पैसा देश में ही रहेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।



वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संदेश है- वोकल फॉर लोकल। हमें अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलानी है। उन्होंने लोगों से दीपावली पर मिट्टी के दीये जलाने, भारतीय मिठाइयां खरीदने और कपड़ों सहित अन्य सामान की खरीदारी स्थानीय दुकानों से करने का आग्रह किया।



दुकानदारों ने की पहल की सराहना

बाजार में मौजूद दुकानदारों और कुम्हारों ने हेमंत खंडेलवाल की पहल की सराहना की। कुम्हारों का कहना है कि यदि अधिक लोग मिट्टी के दीये और स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे, तो इससे उनके कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और उनकी दीपावली भी खुशहाल होगी।