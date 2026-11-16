छठ पर बुझ गया चिराग: पटना एक्सप्रेस में चार वर्षीय मासूम की मौत, जीआरपी ने गांव भिजवाया शव

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सिकंदराबाद से दानापुर जा रही पटना एक्सप्रेस में सफर कर रहे चार वर्ष के एक मासूम बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान बिहार के रोहतास जिले के धनपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम हथनी निवासी 30 वर्षीय सत्येंद्र राम के पुत्र सनी कुमार (4) के रूप में हुई। सत्येंद्र सिकंदराबाद में मिस्त्री का काम करते हैं। वह छठ पूजा के अवसर पर अपने गांव लौटने के लिए पत्नी, चार वर्षीय बेटे सनी और छोटे बेटे के साथ यात्रा कर रहे थे। ट्रेन का टिकट न मिलने के कारण पूरा परिवार पटना एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रहा था। बालक सनी पिछले तीन-चार दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था।